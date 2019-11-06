ذكرى المسيرة الخضراء.. تسكت والداودي والمصرية سمية الخشاب يحتفلون في إسبانيا بحضور شخصيات ديبلوماسية

التقى فنانون مغاربة، مع جمهورهم في إسبانيا، نهاية الأسبوع الماضي، في حفل بمناسبة احتفالات ذكرى المسيرة الخضراء، حضره عدد من الشخصيات الديبلوماسية البارزة.

وشارك في تظاهرة “كافطان شو ماروكان”، التي نظمت في برشلونة كل من سعيدة شرف، وعبد الله الداودي، والشاب أمير، وابتسام تسكت، ورضوان وهبي، إضافة إلى الفكاهي عبد الخالق فهيد.

ومن الشخصيات الديبلوماسية الحاضرة للحفل، القنصلة العامة للمملكة المغربية بطاراغونا، سلوى البشري، والقنصل العام للمملكة المغربية في برشلونة، عبد الله بيدود، والقنصل العام للمملكة المغربية في جيرونا مصطفى اليملي، بالإضافة إلى القنصل العام لدولة قطر.

وحضرت الحفل نفسه الفنانة المصرية سمية الخشاب، التي عبرت عن عشقها للمغرب، وزي القفطان، الذي ارتدته في المناسبة وعرضت تصاميمه المختلفة في هذه التظاهرة.