طقس الأربعاء.. جو غائم مع قطرات مطرية بالغرب

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تكون الأجواء غائمة جزئيا بأقصى شمال غرب البلاد مع احتمال سقوط بعض القطرات المطرية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أنحاء المملكة، مع احتمال تناثر حبات رملية شمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالسواحل الوسطي وبالأقاليم الجنوبية من القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية، وستكون ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، بينما ستهب من الشمال إلى أحيانا غربية فيما تبقى من المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 1 و6 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و11 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وبهضاب الفوسفاط و والماس، وما بين 11 و16 درجة بالسهول وبالسواحل الشمالية والوسطى وسوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وما بين 16 و21 درجة بباقي مناطق الأقاليم الجنوبية للمملكة.

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وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 9 و14 درجة بالمرتفعات وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية وبالواجهة المتوسطية وبالسايس وبمنطقة طنجة وبهضاب الفوسفاط و والماس، وما بين 20 و25 درجة بالسهول وبالجنوب الشرقي وقرب السواحل الأطلسية، وما بين 25 و29 درجة بسوس وبالأقاليم الجنوبية وبأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقوي الهيجان إلى جد قوي ما بين الدار البيضاء وطرفاية، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي المناطق.