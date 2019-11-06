على خطى كندا.. فرنسا تلجأ إلى نظام لإنتقاء المهاجرين وفق “كوطا” محددة

أعلنت وزيرة الشغل الفرنسية، مورييل بينيكود، أمس الثلاثاء، إن بلادها قررت إحداث حصص سنوية لجلب المهاجرين المتخصصين في مهن معينة إلى البلاد.

وأكدت الوزيرة، في تصريحات لقناة BFMTV، أن تنظيم هجرة العمال بهذه الصيغة، ستبدأ بحلول الصيف المقبل، حيث ستحدد هذه الحصص بشكل سنوي، حسب احتياجات البلاد.

وأشارت الوزيرة غلى أن هذا التوجه الجديد سيكون مماثلا تقريبا للنظام المتبع في كندا وأسرتراليا، وذلك بهدف التوفيق بين المهاجرين المحترفين في مهن معينة، وبين حاجيات سوق الشغل، التي لا يتم تلبيتها وفق النظام الجاري.

وسيتم الوصول إلى تنفيذ هذا النظام، بعد مباحثات ستجريها الحكومة مع شركاءها الإجتماعيين، والمنتخبين بمختلف المناطق خلال الأشهر المقبلة، حسب الوزيرة، حيث سيتم تحديد المجالات المهنية التي تعرف نقصا في العاملين المتخصصين، وعلى أساس ذلك سيتم تقديم وظائف للمهاجرين، وتمكينهم من تأشيرات عمل.

وأشارت الوزيرة إلى أن بلادها، وفقا للنظام الجاري، تسقبل سنويا 33 ألف مهاجر من أصحاب المهن، لكنها تتوقع ألا يتغير هذا العدد بعد إقرار نظام الحصص.