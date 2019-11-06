الرياض تقر بإجراء اتصالات مع الحوثيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أقرت السعودية، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي وجود اتصالات مع الحوثيين في اليمن.
وأعلن مسؤول سعودي، اليوم، أن بلاده تجري محادثات مع الحوثيين في اليمن، في مسعى لإنهاء الحرب هناك، في أول تأكيد رسمي للحوار بين الجانبين.
وقال مسؤول سعودي كبير للصحافيين "نملك قناة مفتوحة مع الحوثيين منذ عام 2016. نحن نواصل هذه الاتصالات لدعم السلام في اليمن"، على حد تعبيره.
ويأتي الإعلان عن الاتصالات مع الحوثيين بعد يوم واحد من توصل حكومة عبد ربه منصور هادي إلى اتفاق مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، في الرياض، في مسعى لوقف النزاع الدائر بين الطرفين منذ آب/ أغسطس الماضي.
ووقع الطرفان الاتفاق في محاولة لوقف الاقتتال بينهما، بعدما "تفكك" حلفهما رسميا في آب/ أغسطس الماضي، إثر خلاف على السيطرة على المحافظات الجنوبية.
ويدعو الاتفاق لتشكيل حكومة جديدة لا يزيد عدد وزرائها على 24 وزيرا في غضون 30 يوما، على أن يحظى فيها الجنوبيون والشماليون بتمثيل متساو، وأن يشارك المجلس الانتقالي الجنوبي في أي مفاوضات سياسية لإنهاء الحرب.
ويقضي الاتفاق كذلك بضم جميع القوات العسكرية وقوات الأمن من الجانبين، ومنهم عشرات الألوف من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، لوزارتي الدفاع والداخلية.
وجرت مراسم التوقيع في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية، بحضور كل من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، والرئيس عبد ربه منصور هادي، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، إضافة إلى قيادات سياسية وحزبية أخرى.
ووقع كل من ممثل الحكومة، نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي، وممثل المجلس الانتقالي الجنوبي ناصر الخبجي، على الاتفاق.
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