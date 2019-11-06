اعتقال مشتبهين بنشر مقاطع فيديو وصور فتيات عاريات في تيلغرام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة صباح اليوم، الأربعاء، 12 شخصا من جميع أنحاء البلاد بشبهة نشر صور ومقاطع فيديو لفتيات عاريات على تطبيق التراسل الفوري "تيلغرام".

وأفاد الناطق بلسان الشرطة أنّه "بعد انكشاف الشرطة على هذه الظاهرة الخطيرة، باشرت بتحقيقاتها السرية باستخدام وسائل متطورة، تم إجراء التحقيق في قسم الإنترنت بالوحدة المركزية في تل أبيب بالتزامن مع الوحدة 105 من بليد 433 ورافقه قسم الإنترنت في مكتب المدعي العام، وخلال التحقيقات السرية نجح أفراد الشرطة بالعثور على المجموعات وتعقب ناشري الصّور، مُتغلّبين على السريّة في تيلغرام"

وداهمت قوات من الشرطة منازل 12 مشتبها (17-30 عاما)، في جميع أنحاء البلاد، واعتقلتهم واستولت على أجهزة الكمبيوتر وأدلة إضافية. هذا، وسيجري استجواب المشتبهين في الساعات المقبلة حول الشبهات المنسوبة إليهم.