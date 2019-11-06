بيت جن: 3 إصابات في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسفر حادث طرق وقع قرب بيت جن في منطقة الجليل الأعلى عن 3 إصابات متفاوتة صباح اليوم، الأربعاء.
وأفاد مصدر طبي أنه وصل إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا ثلاثة مصابين، رجل (44 عامًا) وشقيقان يبلغان من العمر 19 و15 عامًا، جميعهم سكان بيت جن، أصيبوا في حادث طرق قرب بلدتهم، وصفت جراح الفتاة (15 عامًا) بالطفيفة، فيما وصفت جراح شقيقها (19 عامًا) بأنها متوسطة، ووصفت جراح الرجل (44 عامًا) بالطفيفة وتم نقله لتلقي العلاج الطبي إلى قسم الطوارئ.
إلى ذلك، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.
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