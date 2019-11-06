إسرائيل تفرج عن الأسيرين الأردنيين مرعي واللبدي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، صباح اليوم الأربعاء، إنه ساعات ويكون عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي بين أسرتيهما في الأردن، وذلك بعد أن أفرجت السلطات الإسرائيلية عنهما اليوم بعد اعتقالهما إداريا.

وأكدت الخارجية الأردنية لعائلتي عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي أن تحررهما سيكون في غضون أقل من ساعة الحدود الفلسطينية الأردنية، وسيتم تسلمهما من الجسر الأردني.

ويأتي الإفراج عن اللبدي ومرعي، بموجب اتفاق بين الحكومتين، الإسرائيلية والأردنية، تم الإعلان عنه يوم الإثنين الماضي، حيث أعلن وزير الخارجية الأردني، أن "إسرائيل تعهدت بتسليم المواطنين الأردنيين هبة اللبدي، وعبد الرحمن مرعي للمملكة قبل نهاية الأسبوع الجاري".

وأضاف الصفدي، في بيان، أن قرار تسليم المواطنين الأردنيين جاء "بعد مباحثات مطولة واتصالات وتحركات مكثفة بدأتها وزارة الخارجية منذ اعتقال اللبدي ومرعي بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية".

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إلى ذلك، أفادت صحيفة الدستور الأردنية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في عمان، أن السفير الأردني لدى إسرائيل غسان المجالي، لن يعود إلى تل أبيب قبل أن تنتهي قضية المعتقلين مرعي واللبدي بعودتهما إلى أرض المملكة.

وقال المصدر في تصريح للصحيفة أن السلطات الأردنية رفضت طلب إسرائيل الربط بين قضية إطلاق سراحهما بالمتسلل الإسرائيلي إلى الأراضي الأردنية، الذي تم القبض عليه قبل أيام.

وكانت الأردن استدعت سفيرها في تل أبيب للتشاور بعد الموقف الإسرائيلي الرافض للأفراج عن اللبدي ومرعي، وكشف المصدر المطلع على المفاوضات، أن السفير الأردني سيعود إلى تل أبيب مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تنجز إسرائيل الاتفاق الذي أبرمه مع الجانب الأردني بإطلاق سراح المعتقلين.