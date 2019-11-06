طرعان: وقفة احتجاجية على أعمال العنف والجريمة الأخيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نظم مجلس طرعان المحلي، صباح اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية على أعمال العنف والأحداث الأخيرة التي شهدتها القرية حيث فقدت خلالها أحد أبنائها، فالح نادر دحلة.

وجرت الوقفة بمشاركة عدد كبير من موظفي المجلس المحلي بمختلف أقسامه بالإضافة إلى مشاركة موظفي المركز الجماهيري.

وأقيمت الوقفة على دوار المجلس، ورفع المشاركون العديد من الشعارات المنددة بالعنف، بينها: "كلنا ضد العنف"، "التسامح يعمر والعنف يدمر"، "الفتنة أشد من القتل"، وغيرها من شعارات.