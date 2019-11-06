أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر تضامنه مجددا مع العراق في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.
نشر القيصر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأغنيته "بغداد لا تتألمي"، وأرفق المنشور بالتعليق التالي: "بغداد لا لا تتألمي، بغداد انتِ انتِ في دمي..."
تقول الاغنية في كلماتها: "أطفال بغداد الحزينة يسألون عن أي ذنبٍ يُقتلون يترنَّحون على شظايا الجوع يقتسمون خبز الموتِ ثم يودعون..."
وقدم الساهر هذه الاغنية بكلماتها المؤثرة التي تعكس واقع الحال، بالشكل الذي يليق ببغداد وبمعاناة الشعب العراقي، وهي من كلمات الشاعر فاروق جويدة.
كانت هذه تفاصيل خبر كاظم الساهر لبغداد: أنت في دمي... (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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