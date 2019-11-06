القوى الكردستانية تشكل جبهة موحدة بالبرلمان لدعم 'الحكومة ومطالب المتظاهرين'

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي، الاربعاء، ان القوى الكردستانية شكلت جبهة موحدة بالبرلمان الاتحادي لدعم "الحكومة وتلبية مطالب المتظاهرين"، فيما شدد على ان وجود رؤية واحدة كردستانية لا تعني الضغط على بغداد للحصول على مكاسب.
وقال سورجي في حديث لـ الخليج 365، ان "القوى الكردستانية في اقليم كردستان اتفقت على تشكيل جبهة موحدة في البرلمان الاتحادي بغية دعم حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وتحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة".
واضاف سورجي ان "اي احداث تحصل في بغداد والمحافظات الاخرى سلبيا ستؤثر على الاقليم، ما يجعلنا نبحث عن الحلول الواقعية لاحتواء الازمة والخروج منها بشكل مرضي للجميع"، مشيرا الى ان "الجبهة الموحدة التي ستضم تقريبا 60 برلماني وستعمل على مواجهة التحديات وهي خطوة ممتازة في ظل وجود حالة صراع وتوترات بحاجة الى حكمة لتوحيد الصف بمجابهة اي مشكلة او قضية قد تتومسع باتجاه الاقليم".
وشدد سورجي على ان "وجود رؤية واحدة كردستانية لا تعني الضغط على بغداد للحصول على مكاسب بل هي ستعمل على مساندة الحكومة ومطالب الجماهير المشروعة".
واضاف سورجي ان "اي احداث تحصل في بغداد والمحافظات الاخرى سلبيا ستؤثر على الاقليم، ما يجعلنا نبحث عن الحلول الواقعية لاحتواء الازمة والخروج منها بشكل مرضي للجميع"، مشيرا الى ان "الجبهة الموحدة التي ستضم تقريبا 60 برلماني وستعمل على مواجهة التحديات وهي خطوة ممتازة في ظل وجود حالة صراع وتوترات بحاجة الى حكمة لتوحيد الصف بمجابهة اي مشكلة او قضية قد تتومسع باتجاه الاقليم".
وشدد سورجي على ان "وجود رؤية واحدة كردستانية لا تعني الضغط على بغداد للحصول على مكاسب بل هي ستعمل على مساندة الحكومة ومطالب الجماهير المشروعة".
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