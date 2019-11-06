تواجد العديد من باعة العلم العراقي في ساحة التظاهرات في بابل. فبيع العلم لا يخلو من فائدة ربحية في ظل الاعداد الهائلة للمتظاهرين، لكنه يندرج بالدرجة الأساس ضمن مشروع اعادة الهوية الوطنية التي يمثل العلم العراقي عنوانها الأبرز.



ويؤكد المتظاهرون أنهم لن يسمحوا بغير علم العراق التواجد هنا في ساحة التظاهرات، فالانتماء للوطن هو الأهم في مثل هذه الظروف التي تشهد تحولا واضحا في أوضاع البلاد. الجميع هنا يقف خلف علم العراق، بعد أن اختفت جميع الاعلام الأخرى وهي إشارة واضحة إلى أن الجميع ينتمي للعراق فقط، وأن مطالب المتظاهرين تتمحور حول اعادة الهيبة لهذا العلم الذي ضيعتها الانتماءات الحزبية والطائفية.ويؤكد المتظاهرون أنهم لن يسمحوا بغير علم العراق التواجد هنا في ساحة التظاهرات، فالانتماء للوطن هو الأهم في مثل هذه الظروف التي تشهد تحولا واضحا في أوضاع البلاد. تشاهدون آراء المتظاهرين في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: باعة متجولون يطلقون مشروع 'الهوية الوطنية' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.