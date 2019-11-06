اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاربعاء، الحكومة الإيرانية بتصدير الفساد إلى العراق ولبنان على "شكل ثورة"، معلنا مساندته الاحتجاجات العراقية واللبنانية ضد ما وصفه بـ"الهيمنة الإيرانية على بلديهما".
وقال في تغريدة على تويتر"، إن "الشعبين العراقي واللبناني يريدان عودة بلديهما.. إنهما يكتشفان أن أعلى صادرات النظام الإيراني هي الفساد، متنكرا بشكل سيء على شكل ثورة".
وتابع "يستحق كل من العراق ولبنان أن يديروا شؤونهم الخاصة خالية من تدخل خامنئي".
واندلعت احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد في كل من لبنان والعراق، حيث دفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الاستقالة، فيما تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بالاستقالة "في حال وجود بديل".
وتابع "يستحق كل من العراق ولبنان أن يديروا شؤونهم الخاصة خالية من تدخل خامنئي".
واندلعت احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد في كل من لبنان والعراق، حيث دفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الاستقالة، فيما تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بالاستقالة "في حال وجود بديل".
فى حال وجود بديل، واعدا بتحقيق إصلاحات دستورية جذرية لنظام الحكم فى العراق بعيدا عن أى تدخلات إقليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو يعلن مساندته للاحتجاجات العراقية واللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.