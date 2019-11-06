بومبيو يعلن مساندته للاحتجاجات العراقية واللبنانية

وقال في تغريدة على تويتر"، إن "الشعبين العراقي واللبناني يريدان عودة بلديهما.. إنهما يكتشفان أن أعلى صادرات النظام الإيراني هي الفساد، متنكرا بشكل سيء على شكل ثورة".

وتابع "يستحق كل من العراق ولبنان أن يديروا شؤونهم الخاصة خالية من تدخل خامنئي".



واندلعت احتجاجات شعبية عارمة ضد الفساد في كل من لبنان والعراق، حيث دفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى الاستقالة، فيما تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بالاستقالة "في حال وجود بديل".

فى حال وجود بديل، واعدا بتحقيق إصلاحات دستورية جذرية لنظام الحكم فى العراق بعيدا عن أى تدخلات إقليمية.