زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب جنوب إيران

واشارت تقارير صحفية، إلى أن الزلزال وقع في منطقة رويدر بالإقليم على عمق 16 كم من سطح الأرض.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن مسؤولين إيرانيين قولهم إنه لم ترد تقارير أولية حتى اللحظة عن سقوط قتلى أو حدوث أضرار مادية.



من الجدير ذكره، أن منطقة هرمزكان كانت تعرضت في 21 أكتوبر الماضي إلى زلزال مماثل بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.

وقال التلفزيون الإيراني حينها إن زلزالا قويا ضرب ميناء بندر عباس وجزيرتي كيش وقشم في مياه الخليج، مضيفا أن مركز الزلزال في بلدة كوخرد في إقليم هرمزكان بعمق 9 كم، واستمر لنحو 7 ثواني.