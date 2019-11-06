تحذير... عاصفة جوية تضرب مصر بعد أيام

ونقل موقع "الموجز" عن محمد شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظات الجمهورية تستقبل نوة المكنسة والتي تبدأ يوم السبت الموافق 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 وتستمر النوة لمدة 4 أيام حتي يوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر.وقال شاهين إن نوة المكنسة معروفة وهي ظاهرة تتكرر كل عام، كما أنه توجد نوات أخرى بخلاف المكنسة على مدار العام، مؤكدًا أنها تستمر لمدة 3 أيام بداية من بعد غدِ الأربعاء وحتى نهاية الجمعة.وتستمر نوة المكنسة لمدة ٣ أيام، وصاحبها خلال السنوات السابقة موجات أمطار غزيرة على المناطق التي تضربها طوال فترة النوة.

وأوضح شاهين، أن هذه النوات تحدث في توقيتات معينة من العام، مشددًا على أنه ليس بالضرورة أن تصاحب هذه النوات موجات طقس عنيفة سواء متعلقة بالأمطار أو الرياح: "مش لازم حاجة سيئة تحصل وقت النوة".



وأشار إلى أنه في أحيان كثيرة تأتي هذه النوات دون أن تكون مصحوبة بتغيرات في حالة الطقس كما أنها لا تضرب مختلف المحافظات المصرية، ولكنها تكون مركزة في منطقة الإسكندرية وساحل البحر المتوسط.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود توابع لنوة المكنسة تكون في نهاية شهر نوفمبر الجاري.