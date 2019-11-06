كيف تحمي هاتفك وبياناتك أثناء التظاهرات؟

مع انتشار التكنولوجيات الشخصية، يوثق المتظاهرون من مختلف المسارب السياسية مظاهراتهم - ومواجهاتهم مع الشرطة - بشكل متزايد باستخدام الأجهزة الإلكترونية مثل الكاميرات والهواتف المحمولة. في بعض الحالات، الحصول على لقطة واحدة لشرطة مكافحة الشغب وهي تهاجمك ونشرها على الإنترنت يشكل فعلاً محورياً ويمكنه تسليط الضوء على قضيتك.

في ما يلي نصائح مفيدة في حال كنت في مظاهرة وشعرت بالقلق إزاء حماية أجهزتك الإلكترونية أو في حال تم التحقيق معك أو احتجازك أو اعتقالك من قبل الشرطة. تذكر أن هذ النصائح هي مجرد إرشادات عامة، وإذا كانت لديك مخاوف محددة يرجى التحدث إلى محام.

قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في الوقت الاخير، بأن الشرطة بحاجة للحصول على مذكرة قبل الحصول على هذه المعلومات عند اعتقال شخص ما، ولكن ما تزال القيود الفعلية لذاك القرار محل تمعن. كما وان الحال ليس كذلك في باقي الدول، خصوصا العربية منها. بالإضافة إلى ذلك، تسعى قوات الأمن أحياناً لمصادرة الهاتف لأنهم يعتقدون أنه يحوي أدلة على جريمة (مثل الصور التي قد تكون التقطتها في المظاهرة)، أو كجزء من تفتيش السيارة. وبعد ذلك يمكنهم لاحقاً الحصول على مذكرة لمعاينة الهاتف الذي صادروه مسبقاً.

أنت في المظاهرة - ماذا الآن؟

حافظ على السيطرة على هاتفك:



الحفاظ على السيطرة على هاتفك قد تعني إبقاء هاتفك معك في جميع الأوقات، أو تسليمه لصديق موثوق في حال انخراطك بفعل قد يؤدي لاعتقالك.

إذا كنت تخشى التعرف على هويتك، غطّ وجهك حتى لا يمكن التعرف عليك من الصور. لكن احذر، الأقنعة قد تسبب لك المشاكل في بعض الأماكن بسبب القوانين التي تمنعها.

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لحماية حقوقك، فكر بجعل تفتيش هاتفك أكثر صعوبة. يمكنك أيضاً أن تنظر في جلب هاتف يمكن التخلص منه أو هاتف بديل لا يحوي معلومات حساسة، ولم تستخدمه أبداً لتسجيل الدخول في أي من حسابات التواصل أو الشبكات الاجتماعية الخاصة بك، ولا تمانع خسارته أو مفارقته لفترة من الزمن. إذا كان لديك الكثير من المعلومات الحساسة أو الشخصية على الهاتف، الهاتف البديل قد يكون خيارا أفضل. أنشئ نسخة احتياطية من بياناتك:

من المهم إنشاء نسخ احتياطية من بياناتك بشكل دوري، وخصوصاُ إذا وقع جهازك بيد ضابط شرطة. ربما لن تستعيد هاتفك لفترة من الزمن (أو أبداً)، ومن الممكن أن تُحذَف محتوياته، سواء عمداً أو بغير قصد. في حين أننا نعتقد أنه حذف الشرطة لمعلوماتك تصرف غير لائق، إلا أنه محتمل الوقوع.

هاتفي بحوزة الشرطة، كيف يمكنني استعادته؟

إذا تم الاستيلاء على هاتفك أو جهازك الإلكتروني بصورة غير مشروعة، ولم تتم إعادته إليك فوراً عند إطلاق سراحك، فبإمكانك الطلب من محاميك تقديم التماس إلى المحكمة لاستعادة ممتلكاتك. إذا اعتقدت الشرطة أنه يوجد دليل على جريمة على جهازك الإلكتروني، ومن ضمنها الصور أو الفيديو، فقد يحتفظون به كدليل. وقد يحاولون أيضاً أن يجعلوك تتخلى عن حقك بجهازك الإلكتروني، ولكن يمكن تحدي ذلك في المحكمة.

الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى هي عنصر أساسي من المظاهرات في القرن الحادي والعشرين. يستطيع الكل في الولايات المتحدة - سواء مواطنين أو غير مواطنين - ممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمع المنصوص عليه في التعديل الدستوري الأول،