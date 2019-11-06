مقتل متظاهرين اثنين في اشتباكات قرب مقر حكومي بكربلاء العراقية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل متظاهران عراقيان اثنان، الأربعاء، في اشتباكات وقعت قرب مقر حكومة بمدينة كربلاء العراقية.

وقال شهود عيان، إن أعمال عنف دارت بين محتجين وقوات الأمن بعد محاولة الأخيرة تفريق المتظاهرين بكربلاء.

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.



وخلفت الاحتجاجات مقتل 74 متظاهرا بطلق ناري وإصابة 3654 آخرين في الأيام الـ3 الأولى للمظاهرات واعتقال 158 تم إطلاق سراح 123 منهم، أما الباقون فلا يزالون رهن الاعتقال، بحسب إحصاءات المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق ومصادر أمنية وطبية.