إسرائيل تبدأ عملية الإفراج عن أسيرين أردنيين

بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، عملية الإفراج عن الأسيرين الأردنيين هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي.

وقال وزير الخارجية أيمن الصفدي، في تغريدة على حسابه بـ"تويتر" الأربعاء: "‏ساعات ويكون هبة اللبدي وعبدالرحمن مرعي بين أسرتيهما في أردن الخير والعز".

واعتقلت سلطات الاحتلال اللبدي (32 عاماً)، على معبر الكرامة بين الأردن والضفة الغربية، نهاية أغسطس/آب الماضي، لدى وصولها مع أفراد من أسرتها لحضور حفل زفاف بالضفة.

وقررت إسرائيل سجن اللبدي إدارياً دون محاكمة، ما دفعها إلى الإعلان عن الإضراب عن الطعام لحين الإفراج عنها.

والجمعة الماضي، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين: "إن سلطات الاحتلال نقلت الأسيرة المضربة عن الطعام هبة اللبدي من عزل سجن الجلمة لعيادة سجن الرملة، بسبب تدهور حالتها الصحية".

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وأضافت أن "الأسيرة اللبدي تواصل إضرابها المفتوح عن الطعام ضد اعتقالها الإداري منذ 39 يوماً على التوالي، فيما يواصل الاحتلال عزلها واعتقالها في ظروف قاهرة ومأساوية".

أما عبدالرحمن مرعي (29 عاماً)، فقد اعتقلته إسرائيل في الثاني من سبتمبر/أيلول الماضي، بينما كان في طريقه للمشاركة في حفل زفاف لأقاربه بالضفة الغربية.

وحكمت إسرائيل عليه بالسجن إدارياً لمدة 4 أشهر رغم أنه يعاني من مرض السرطان.

وكانت عمان استدعت سفيرها لدى إسرائيل، الثلاثاء الماضي، بعد رفض سلطات الاحتلال الإفراج عن المواطنين اللذين اعتقلا بصورة غير قانونية قبل عدة أشهر، ولم توجه لهما أي اتهامات.

ولكن يوم الإثنين قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "سيعيد الأردن خلال الأيام القليلة المقبلة سفيرها لإسرائيل، وذلك بعدما اتفق الجانبان على تحويل المواطنين الأردنيين الاثنين المعتقلين في إسرائيل إلى مسؤولية الأجهزة الأمنية الأردنية".

وأضاف في بيان: "اتفق رئيس الشاباك مع نظيره الأردني على التدابير الأمنية التي تتعلق بالإفراج عنهما".