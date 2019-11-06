"الحزام والطريق" تنقل تجربة الحوكمة الصينية للشرق الأوسط

أعادت مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها بكين في 2013، نظرة الشرق الأوسط لتجربة الحزب الشيوعي الصيني خاصة فيما يتعلق بملف التنمية.

واختتمت الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية الـ19 للحزب الشيوعي الصيني، مؤخراً، بالموافقة على قرار الحزب بشأن عدة قضايا رئيسية كان في مقدمتها تطبيق وإكمال نظام الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وتعزيز تحديث النظام والقدرة على حوكمة البلاد، الأمر الذي يقدم ضمانة قوية لتحقيق الهدف الطموح.

وشهدت الآونة الأخيرة تعزيز أواصر الصداقة التاريخية بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، لا سيما من خلال مبادرة الحزام والطريق بما يضفي حيوية جديدة على تعزيز التنمية والاستقرار بالبلاد ويقدم خبرات في هذا الصدد للعالم وفي قلبه المنطقة.

وتتمسك الصين بتحقيق مزيد من التنمية والاستقرار، وبناء مستقبل مشترك مع دول الشرق الأوسط، عبر مبادراتها ومشاريعها واستثماراتها، ويحرص الحزب الشيوعي على تحقيق هذا الهدف المرجو الكبير على أساس خطوات عملية واحدة تلو الأخرى من خلال تعزيز توافق فكري واتخاذ تدابير موجهة.

ويمكن لدول الشرق الأوسط الاستفادة من تجربة نظام الحوكمة الذاتي في هذا البلد الآسيوي، فرغم أن الصين من الدول الاشتراكية المحدودة في العالم إلا أنها اتبعت سياسة إصلاح وانفتاح في 1978 تستحق الدراسة.

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ويتبنى الحزب الشيوعي الصيني سياسة التطوير الدائم في نظام الحوكمة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وغيرها لإحراز تقدم أكبر.

ورغم إنجازات الصين إلا أن الحزب الشيوعي يعترف بمواجهته تحديات في عملية حوكمة البلاد، إذ تفتقر بعض كوادره للرغبة في التعلم والقدرة على معالجة القضايا الشائكة على نحو يحد من قدرة الحزب لتحقيق تنمية واستقرار أكبر.

والحوكمة نشاط تقوم به الإدارة وتتعلق بالقرارات التي تحدد التوقعات، أو التحقق من الأداء، وتتألف إما من عملية منفصلة أو من جزء محدد من عمليات الإدارة أو القيادة.





وبالتزامن مع جهود الصين في إكمال بناء وتحديث الأنظمة الفرعية في إطار نظام الاشتراكية، إلا أنها تعمل على تعزيز سيادة القانون وتقوية الرقابة على أعضاء الحزب ومسؤولي الحكومة.

ولا يدخر الحزب الشيوعي الصيني جهدا في المحافظة على الأسلوب العملي كأحد أسرار النجاح في تطبيق الحوكمة؛ إذ يتم استخلاص الخبرات والتغلب على المشاكل والمصاعب في عملية التنمية.