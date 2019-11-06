زوارق الاحتلال تقصف قوارب الفلسطينيين شمالي غزة

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إيمان أحمدالأربعاء 2019/11/6 01:17 م بتوقيت أبوظبي
صيادون فلسطينيون يحاولون الفرار من قصف إسرائيلي - أرشيفية
قصفت زوارق حربية إسرائيلية، الأربعاء، قوارب صيد فلسطينية في البحر شمالي قطاع غزة.
وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش لـ"العين الإخبارية"، إن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قذائف تجاه القوارب في منطقة السودانية شمالي قطاع غزة، في انتهاك جديد للاتفاقيات المحددة للمناطق المسموح الصيد فيها.
وتابع أن زوارق الاحتلال طاردت الصيادين في عرض البحر شمالي القطاع وأجبرتهم على المغادرة.
وأشار إلى مغادرة مئات الصيادين البحر جراء الانتهاك الجديد، ما كبدهم خسائر مالية باهظة، دون وقوع إصابات بينهم.
وتؤدي المطاردات شبه اليومية للصيادين في بحر قطاع غزة إلى وقوع إصابات بينهم واعتقالات وأضرار فادحة تصيب القوارب، علاوة على استشهاد عدد من الصيادين في البحر جراء تلك الانتهاكات المستمرة.
وجدد نقيب الصيادين دعوته لتوفير حماية دولية لهم، ودعمهم في وجه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
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