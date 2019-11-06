اتفاق تعاون بين المخابرات الإثيوبية والإيطالية معلوماتيا وأمنيا

وقعت المخابرات الإثيوبية والإيطالية، الأربعاء، اتفاق تعاون بين البلدين يشمل تبادل المعلومات والتدريب التكنولوجي ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.

ووفق بيان لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، فإن مدير وكالة المعلومات والأمن الخارجية الإيطالية، الجنرال لوسيانو كارتا، أجرى مباحثات مع نظيره الإثيوبي دمبلاش جبراميكائيل، تناولت تعزيز قدرات جهاز الأمن الإثيوبي والتعاون الأمني بين البلدين.

وتناولت المباحثات كذلك "منطقة القرن الأفريقي والدول المجاورة، وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالتنظيمات والجماعات الإرهابية في القرن الإفريقي ومكافحة الإتجار بالبشر والجرائم العابرة للحدود والتدفقات المالية غير المشروعة".

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كما ناقش الجانبان "وجهات النظر حول طرق تبادل المعلومات والقيام بعمليات مشتركة ضد حركة الشباب الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي".

وإثر ذلك، جرى توقيع اتفاق بين الجانبين لتعزيز التدريب التكنولوجي وبناء القدرات، كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة التنفيذ.



وأكدت إيطاليا استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم الفني لجهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، المتعلقة بالتدريب لجمع ومراقبة المعلومات المتعلقة بالنزاعات وخطابات الكراهية التي يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في البلاد.



بدوره، أعرب مدير جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي دمبلاش جبراميكائيل عن شكره وتقديره لنظيره الإيطالي لتقديمه الدعم الفني والتكنولوجي لتعزيز قدرات جهاز الأمن والمخابرات في بلاده.

