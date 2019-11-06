حلقة خامنئي ووقود السودان.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: الجبير: اتفاق الرياض يؤكد أن السعودية تصنع سلاما في اليمن، بعد إدراجهم على عقوبات واشنطن.. من أعضاء "حلقة خامنئي"؟، تقرير ألماني: أردوغان وحيد ومستقبله في خطر، مليشيا الحشد تستعد لاقتحام ساحات الاعتصام بالعراق وفضها بالقوة، الإمارات مرحبة باتفاق الرياض: يساهم في استقرار اليمن.



كما تقرأون: خبراء: واشنطن: إيران تسير في الطريق الخطأ وسنواصل ضغوطا قصوى عليها، شكري لكبير مستشاري ترامب: يتعين إنهاء الاحتلال التركي لسوريا، السيادي السوداني: متمسكون بما تم التوافق حوله في إعلان جوبا، عسكري ليبي: قطر وتركيا تستفيدان من الفراغ الأمني بحدودنا.

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وفي الاقتصاد تطالعون: أزمة جديدة لنفط إيران.. مخزونات المكثفات الراكدة تصل لمستوى قياسي، الأمم المتحدة: حرب التجارة رفعت الأسعار على المستهلك الأمريكي، السودان يسعى لتأمين مخزون استراتيجي من الوقود.

ورياضيا تقرأون: إيمري يسدل الستار على أزمة تشاكا.. ويعلن قائدا جديدا لأرسنال.

وأخيرا الفن: ”ذا ديفل نيكست دوور“.. الجريمة الحقيقية وراء أحدث وثائقيات نتفليكس.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.



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