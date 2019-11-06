مقتل 10 مدنيين في هجوم مسلح شرقي الكونغو الديمقراطية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة وكالات الأربعاء 2019/11/6 12:12 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2019/11/6 12:12 م بتوقيت أبوظبي عدد من أهالي ضحايا العنف في شرق الكونغو يدفنون القتلى

قالت مصادر محلية، الأربعاء، إن عشرة مدنيين قتلوا في هجوم شرقي الكونغو الديمقراطية. يذكر أن منطقة "لوبومباشي" الواقعة شرقي البلاد تشهد صراعا بين قوات الأمن ومليشيا "باكاتا كاتانغا" المتمردة الذين يطالبون باستقلال المقاطعة التي كانت تسمى "كاتانغا"، والغنية بالموارد المنجمية. وضاعفت المليشيات المتمردة من أنشطتها المتمركزة في معظمها بالجزء الشمالي الشرقي من المقاطعة، قرب الحدود مع جنوب كيفو.. وتسبب الصراع في المنطقة إلى نزوح نحو 600 ألف لاجئ إلى مناطق مختلفة من البلاد، فيما قتل الآلاف من المدنيين جراء النزاع.

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