طاجيكستان تتهم داعش بالهجوم على نقطة تفتيش حدودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الحكومة في طاجيكستان، الأربعاء، إن تنظيم داعش الإرهابي هو المسؤول عن الهجوم الذي استهدف نقطة تفتيش عند حدودها مع أوزبكستان وأسقط 17 قتيلا.
وقتل 15 مهاجما وشرطي وجندي بطاجيكستان في هجوم على وحدة لحرس الحدود، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.
ووقع الهجوم الساعة 3,23 الأربعاء بالتوقيت المحلي (10,23 ت ج الثلاثاء) قرب الحدود مع أوزبكستان، على مسافة 50 كلم تقريبا من العاصمة دوشانبي.
وأسفر رد الجيش عن "مقتل 15 عنصرا من المجموعة المسلحة واعتقال 4 آخرين"، وفق الوزارة التي أعلنت أيضا مقتل "جندي من حرس الحدود وشرطي".
وتنشط خلايا إرهابية على الحدود مع طاجيكستان، ولطالما تعرضت دوريات حرس الحدود هناك لعشرات العمليات الإرهابية، فضلا عن اختطاف وأسر جنود من قبل حركة طالبان على الحدود مع أفغانستان.
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