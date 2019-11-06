أزمة جديدة.. محمود علاء يفكر في الرحيل عن الزمالك

أثار محمود علاء، مدافع نادي الزمالك المصري، أزمة جديدة في الفريق، بعدما أبدى رغبته في الرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب تجاهل إدارة النادي تجديد تعاقده.

نادي الزمالك أعلن في وقت سابق أنه سيقوم بتجديد عقود العديد من لاعبيه الذين تألقوا على مدار الموسم الماضي، على رأسهم محمود علاء وطارق حامد ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عبدالغني.

وأكد مصدر مقرب من المدافع الدولي في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية" أن حالة من الاستياء تسيطر على محمود علاء بسبب عدم تنفيذ وعد مسؤولي القلعة البيضاء له بتعديل عقده.

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وأوضح المصدر أن محمود علاء التزم الصمت خلال الفترة الماضية لعدم إثارة أي مشاكل، ولكنه فوجئ بالتجاهل التام من قبل إدارة النادي، وهو ما جعله يفكر في الرحيل.

وتلقى المدافع المخضرم عرضين شفهيين من ناديي أهلي واتحاد جدة السعوديين للرحيل عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقد يكون السويسري كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، وراء رغبة النادي في ضم محمود علاء، لا سيما وأنه تولى تدريبه في صفوف الزمالك خلال الموسم الماضي.

ويعد محمود علاء أحد الركائز الأساسية في دفاع الزمالك منذ انضمامه للفريق عام 2017 قادما من وادي دجلة، حيث أسهم في الحصول على لقبين لكأس مصر وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.