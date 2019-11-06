ماني يكشف سر الريمونتادا التاريخية لليفربول أمام برشلونة

كشف السنغالي ساديو ماني، جناح ليفربول الإنجليزي، عن سر الريمونتادا التاريخية التي حققها فريقه الموسم الماضي أمام برشلونة الإسباني في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان رفاق ماني سقطوا على يد البارسا بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف النهائي بملعب "كامب نو"، قبل أن ينجح "الريدز" في العودة بفوز تاريخي بنتيجة 4-0 في أنفيلد، ليعبر للمباراة النهائية.

وخلال مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، تحدث ماني عن تلك المباراة التاريخية، مؤكدا أن الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق هو السبب الأبرز في تلك الريمونتادا، لأنه كان واثقا بقوة من قدرة لاعبي "الريدز" على التعويض والتأهل للنهائي.

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وأضاف: "إنه يعرف دائما كيفية إيجاد الحل الأمثل، وأحيانا نندهش من ذلك، كما حدث في الموسم الماضي قبل العودة أمام البارسا".

وكشف ماني عن كلمات كلوب قبل مباراة الإياب، إذ قال: "لقد قال لنا أهلا يا رجال، لديّ أخبار جيدة لكم، وسترون أننا سنتأهل للنهائي".

وأكد الدولي السنغالي أن تلك الكلمات خففت من حدة الضغط على لاعبي الفريق الإنجليزي قبل مواجهة البارسا بملعب "أنفيلد".

ووصف ماني المدرب الألماني بالأب لكل لاعبي فريقه، مضيفا: "إنه متداخل معنا في أمورنا الشخصية، بعيدا عن كرة القدم، كما أنه يتمتع بشخصية قوية للغاية، وأثق فيه ثقة عمياء".

يذكر أن ليفربول تمكن الموسم الماضي من حصد لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه على مواطنه توتنهام في النهائي بهدفين دون رد.