تطورات الوضع العراقي.. مقتل متظاهرين في كربلاء برصاص قوات الأمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر عراقية مقتل متظاهرين اثنين في اشتباكات بالقرب من مقر حكومي بمحافظة كربلاء العراقية.



ويوم أمس الأول حاصر المتظاهرون القنصلية الإيرانية في كربلاء ما دفع طهران إلى تحذير مواطنيها من السفر إلى العراق.

وفي وقت سابق اليوم أغلق مصرف الرافدين والبنك المركزي اليوم الأربعاء، تشرين الثاني 06، 2019.

وذكرت المصادر أن إغلاق المصارف جاء بعد تقدم المتظاهرين إلى جسر الشهداء.

وأصيب 20 متظاهرا عراقيا بعد إطلاق قوات الأمن العراقية لقنابل الغاز والرصاص الحي في شارع الرشيد في بغداد.

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وقالت المصادر إن قوات الأمن العراقية أطلقت النار في الهواء عند تجمع للمحتجين في العاصمة بغداد.

إلى ذلك، شجبت الحكومة الأمريكية قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير في العراق.

وقالت في بيان لها: مهتمون بدعم أمن العراق وردع من يحاولون تقويض سيادته وديمقراطيته.

وأضافت أن على الحكومة العراقية التفاعل فورًا مع مطالب شعبها بالإصلاح.

وتشهد عدد من المدن العراقية، منذ أسبوعين، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإصلاح الوضع المعيشي وضد تدخلات إيران في شئون العراق الداخلية.