مصر.. حزب مستقبل وطن بأكتوبر يكرم "خالد حسين" على دورة في المجتمع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019 الخليج 365 نظم حزب مستقبل وطن بأكتوبر والشيخ زايد حفل تكريم قام من خلالها بتكريم الاستاذ خالد حسين

Advertisements وجاء التكريم من قبل مستقبل وطن بسبب دورة في خدمة المجتمع المحلي. يذكر أن حزب مستقبل وطن هو حزب سياسي مصري تأسس قبل الانتخابات البرلمانية المصرية 2015، واستطاع مستقبل وطن في أول تجربة برلمانية له أن يحصل على 53 مقعد داخل مجلس النواب.

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