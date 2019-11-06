إصابة 20 متظاهرا عراقيا برصاص قوات الأمن والغازات المسيلة للدموع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر إعلامية إصابة 20 متظاهرا عراقيا بعد إطلاق قوات الأمن العراقية لقنابل الغاز والرصاص الحي في شارع الرشيد في بغداد.



وذكرت المصادر أن قوات الأمن العراقية أطلقت النار في الهواء عند تجمع للمحتجين في العاصمة بغداد.

إلى ذلك، شجبت الحكومة الأمريكية قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير في العراق.

Advertisements

وقالت في بيان لها: مهتمون بدعم أمن العراق وردع من يحاولون تقويض سيادته وديمقراطيته.

وأضافت أن على الحكومة العراقية التفاعل فورًا مع مطالب شعبها بالإصلاح.

وتشهد عدد من المدن العراقية، منذ أسبوعين، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإصلاح الوضع المعيشي وضد تدخلات إيران في شئون العراق الداخلية.