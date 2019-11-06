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واشنطن تدين قتل وخطف المتظاهرين من قبل قوات الأمن العراقية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 نوفمبر 2019

واشنطن تدين قتل وخطف المتظاهرين من قبل قوات الأمن العراقية

متابعات_الخليج 365

أكدت مصادر أن  قوات الأمن العراقية أطلقت النار في الهواء عند تجمع للمحتجين في العاصمة بغداد.

 

وتجددت التظاهرات اليوم الأربعاء، تشرين الثاني 06، 2019 في عدد من المدن العراقية.

 

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إلى ذلك، شجبت الحكومة الأمريكية  قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير في العراق.

 

وقالت في بيان لها: مهتمون بدعم أمن العراق وردع من يحاولون تقويض سيادته وديمقراطيته.

 

وأضافت أن على الحكومة العراقية التفاعل فورًا مع مطالب شعبها بالإصلاح.

 

وتشهد عدد من المدن العراقية، منذ أسبوعين، تظاهرات حاشدة للمطالبة بإصلاح الوضع المعيشي وضد تدخلات إيران في شئون العراق الداخلية.

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