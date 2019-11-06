شكرا لقرائتكم السفارة الأميركية في بغداد: نشجب قتل وخطف المحتجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نددت السفارة الأميركية في بغداد، الأربعاء، بقتل وخطف محتجين عزل على يد قوات الأمن في العراق، وحثت زعماء البلاد على "التفاعل عاجلا وبجدية" مع المتظاهرين. وقالت في بيان "نشجب قتل وخطف المحتجين العزل وتهديد حرية التعبير ودوامة العنف الدائر. يجب أن يكون العراقيون أحرارا لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم".

كما أوضحت أن الولايات المتحدة مهتمة على الدوام وبشدة بدعم عراقٍ آمنٍ ومزدهرٍ وقادرٍ على الدفاع عن شعبه ضد المجاميع العنيفة المتطرفة وردع أولئك الذين يقوضون سيادته وديمقراطيته.

إلى ذلك، شددت على أنه "بات جليًا أن على الحكومة العراقية والقادة السياسيين التفاعل عاجلا وبجدية مع المواطنين العراقيين المطالبين بالإصلاح"، معتبرة أن "لا مستقبل للعراق بقمع إرادة شعبه".

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وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أعلن في وقت سابق مساندته الاحتجاجات العراقية واللبنانية "ضد الهيمنة الإيرانية على بلديهما، متهماً النظام الإيراني بتصدير الفساد على شكل ثورة إلى العراق ولبنان".

وقال في تغريدة على حسابه على تويتر: "الشعبان العراقي واللبناني يريدان عودة بلديهما، إنهم يكتشفون أن أعلى صادرات النظام الإيراني هي الفساد، متنكراً بشكل سيئ على شكل ثورة". وتابع "يستحق كل من العراق ولبنان أن يديرا شؤونهما الخاصة خالية من تدخل خامنئي".

يذكر أن 13 محتجا على الأقل قتلوا بالرصاص خلال الساعات الأربع والعشرين حتى مساء الثلاثاء، وذلك بعد ضبط نفس نسبي مارسته القوى الأمنية على مدى أسابيع في محاولة لإخماد الاحتجاجات المناهضة للحكومة.