مسؤول صيني: فرنسا والصين وقعتا اتفاقات بقيمة 15 مليار دولار

ذكرت وكالة "رويترز"، أنّ "مسؤولًا حكوميًّا صينيًّا كشف في مؤتمر صحافي، أنّ "فرنسا والصين وقّعتا عقودًا بقيمة إجماليّة 15 مليار دولار، خلال زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلاد".
وأوضحت أنّه "جرى إبرام الاتفاقات في مجالات الطيران والطاقة والزراعة، بما في ذلك موافقة لعشرين شركة فرنسيّة على تصدير الدواجن ولحوم الأبقار ولحوم الخنازير إلى الصين".
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