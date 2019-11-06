مسؤول صيني: فرنسا والصين وقعتا اتفاقات بقيمة 15 مليار دولار

ذكرت وكالة "رويترز"، أنّ "مسؤولًا حكوميًّا صينيًّا كشف في مؤتمر صحافي، أنّ "​فرنسا​ و​الصين​ وقّعتا عقودًا بقيمة إجماليّة 15 مليار دولار، خلال زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ للبلاد".

وأوضحت أنّه "جرى إبرام الاتفاقات في مجالات الطيران والطاقة والزراعة، بما في ذلك موافقة لعشرين شركة فرنسيّة على تصدير الدواجن ولحوم الأبقار ولحوم الخنازير إلى الصين".