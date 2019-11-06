سفارة أميركا ببغداد: لا مستقبل للعراق بقمع إرادة شعبه وعلى حكومته التفاعل بجدية مع المواطنين

أكّدت ​السفارة الأميركية​ لدى ​بغداد​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ مهتمّة على الدوام وبشدّة بدعم عراق آمن ومزدهر وقادر على الدفاع عن شعبه ضدّ المجاميع العنيفة المتطرّفة، وردع أولئك الّذين يقوّضون سيادته وديمقراطيّته".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "في الوقت الّذي يتابع فيه العالم تطوّر الأحداث في ​العراق​، بات جليًّا أنّ على ​الحكومة العراقية​ والقادة السياسيّين التفاعل عاجلًا وبجديّة مع المواطنين العراقيّين المطالبين بالإصلاح، فلا مستقبلَ للعراق بقمع إرادة شعبه". وشدّدت على "أنّنا نشجب قتل وخطف المحتجّين العزّل وتهديد ​حرية التعبير​ ودوامة العنف الدائر. يجب أن يكون العراقيون أحرارًا لاتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مستقبل بلدهم".