التلفزيون الإيراني: إيران تبدأ تشغيل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو

أعلن التلفزيون الإيراني أن "إيران تبدأ تشغيل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو". فيما ذكرت وكالة "إيسنا" أن "​طهران​ بدأت ضخ غاز UF6 في أجهزة الطرد المركزي في مفاعل فوردو النووي".

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