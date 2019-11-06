معلومات للجديد: المدعي العام المالي إستدعى شقير والجراح الى مكتبه

كشفت معلومات لقناة "الجديد" أن "المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي إبراهيم​ إستدعى وزير الإتصالات في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​محمد شقير​ ووزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​جمال الجراح​ الى مكتبه، قائلا: "شرفوا على القهوة و​الشاي​".

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