الخارجية الروسية: المناطق النفطية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة السورية

شددت ​وزارة الخارجية الروسية​ تعليقا على خطط ​واشنطن​ توسيع بعثتها لحماية النفط في ​سوريا​، على إن المناطق النفطية يجب أن تكون تحت سيطرة ​الحكومة السورية​.

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