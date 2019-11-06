روكز: مقارباتي مع باسيل مختلفة ولا خلاف شخصي معه وكنت ضد "تفاهم معراب"

اشار النائب ​شامل روكز​ الى ان مقارباته مختلفة مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ الا انه ليس هناك خلاف شخصي معه، واكد ان كلمة خيانة او خوف لا تعنيني، ويمكن ان يكون لدى باسيل مشاكل ب​التيار الوطني الحر​ وهناك من خان او خاف هذه مشكلته، ونحن تاريخنا وفا، وتاريخي لم يكن فيه مفاهيم الخوف.

واكد روكز في حديث تلفزيوني، انه يلتقي مع المعارضة العونية "التيار الوطني الحر – الخط التاريخي" وغيرهم، واكد ان اي لقاء هو دعم للرئيس ميشال عون، ومن حق الرئيس عون ان يميل الى الوزير باسيل لكن بالمسار السياسي هناك عمل مختلف. واكد انه كان ضد تفاهم ​معراب​ لانه كان "تفاهم مصالحي" وليس "تفاهم وجداني"، وما يهمني المحافظة على ​المصالحة المسيحية​ – المسيحية.

واوضح انه لا يعتقد ان هناك لبناني لا يريد عودة ​النازحين​ بكرامتهم الى ​سوريا​، وهناك معاناة للشعب اللبناني نتيجة تراكم الازمات واهمال الحكومات، وقد خلق شيء اسمه "انتفاضة لبنانية"، وما حصل انتفاضة وطنية بكل معنى الكلمة، ويجب خلق انتفاضة جديدة في مؤسسات الدولة.