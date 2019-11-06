الرئيس عون التقى وفد بعثة مجموعة "البنك الدولي" برئاسة كومار جاه وكوبيتش

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، وفد بعثة مجموعة "​البنك الدولي​" برئاسة المدير الإقليمي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ساروج كومار جاه، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ ورئيس ​لجنة المال والموازنة​ النيابية النائب ​ابراهيم كنعان​.

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