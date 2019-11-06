النشرة: اقفال تقاطع ايليا في صيدا ورفع العلم اللبناني عليه

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان تقاطع ايليا اقفل في كافة مساربه في صيدا بعدما رفع علم لبناني كبير على مسربي الاوستراد الشرقي من ​الشمال​ نحو ​الجنوب​، فيما بقي طلاب ثانوية الدكتور نزيه البزري ومتوسطة الشهيد ​معروف سعد​ الرسمية في التقاطع مع انطلاق باقي ​الطلاب​ في ​تظاهرة​ تجوب شوارع المدينة لدعوة المرافق العامة و​المصارف​ الى الاقفال.

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