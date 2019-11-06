حواط: يكفيكم تسلطا واستكبارا وارحلوا رحمة بالناس التي لم تعد تثق بإصلاحكم

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​زياد حواط​، على أنّه "يكفيكم تسلّطًا واستكبارًا وتذاكيًا على الناس، ويكفيكم استخفافًا بعقول اللبنانيين".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الناس لم تعد تثق لا بإصلاحكم ولا بتغييركم، سقط القناع. ارحلوا رحمة بالناس".