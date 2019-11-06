شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، على أنّه "يكفيكم تسلّطًا واستكبارًا وتذاكيًا على الناس، ويكفيكم استخفافًا بعقول اللبنانيين".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الناس لم تعد تثق لا بإصلاحكم ولا بتغييركم، سقط القناع. ارحلوا رحمة بالناس".
كانت هذه تفاصيل خبر حواط: يكفيكم تسلطا واستكبارا وارحلوا رحمة بالناس التي لم تعد تثق بإصلاحكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.