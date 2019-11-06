النشرة: طلاب مدارس وجامعات النبطية نظموا مسيرة جابت شوارع المدينة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ أن عددا من ​طلاب المدارس​ و​الجامعات​ في المدينة، نظموا مسيرة جابت شوارع النبطية وصولا الى ​مصرف لبنان​ – فرع النبطية حيث نفذوا اعتصاما امام فرع المصرف مطالبين باقالة ومحاسبة حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ واستعادة ​المال​ المنهوب، وهتفوا بشعارات مؤيدة للثورة الشعبية وحملوا لافتات كتب على بعضها " ثورة نحو مستقبل أفضل"، فيما شددت ​قوى الامن الداخلي​ من تدابيرها حول المصرف واستقدمت تعزيزات.

بعد ذلك انتقل ​الطلاب​ الى محيط ​السراي الحكومي​ في النبطية وهم يرفعون ​العلم اللبناني​، والقى عدد من الطلاب كلمات شددت على ضرورة تلبية المطالب قبل وقوع ما لا تحمد عقباه.