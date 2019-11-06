النشرة: طلاب مدارس وجامعات النبطية نظموا مسيرة جابت شوارع المدينة

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أفاد مراسل "الخليج 365" في النبطية أن عددا من طلاب المدارس والجامعات في المدينة، نظموا مسيرة جابت شوارع النبطية وصولا الى مصرف لبنان – فرع النبطية حيث نفذوا اعتصاما امام فرع المصرف مطالبين باقالة ومحاسبة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واستعادة المال المنهوب، وهتفوا بشعارات مؤيدة للثورة الشعبية وحملوا لافتات كتب على بعضها " ثورة نحو مستقبل أفضل"، فيما شددت قوى الامن الداخلي من تدابيرها حول المصرف واستقدمت تعزيزات.
بعد ذلك انتقل الطلاب الى محيط السراي الحكومي في النبطية وهم يرفعون العلم اللبناني، والقى عدد من الطلاب كلمات شددت على ضرورة تلبية المطالب قبل وقوع ما لا تحمد عقباه.
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