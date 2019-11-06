أنطوان نصرالله: لبنان يثور وهنالك زويعم ينظر للأمور وكأنها موجهة ضده فيحاول لعب دور الضحية

ركّز المحامي أنطوان نصرالله، على أنّ "لبنان يثور وهنالك زُوَيعِم ينظر إلى الأمور وكأنّها موجّهة ضدّه، فيحاول أن يلعب دور الضحية وبأنّه لوحده مستهدف، وهذا أمر طبيعي".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الخطر كلّ الخطر، فهم أولئك الّذين يلبسون كفوف ناعمة في مواجهة الزُوَيعِم وجميع أهل السلطة".
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