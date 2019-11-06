مقتل 10 مدنيين بهجوم في شرق الكونغو الديموقراطية









اسماء السيد - بيني: قتل عشرة مدنيين في هجوم في شرق الكونغو الديموقراطية وجّهت أصابع الاتهام فيه إلى مجموعة إسلامية مسلحة مقرها أوغندا، وفق ما أعلن مسؤول محلي الأربعاء.

قال المسؤول المحلي في منطقة بيني دونات كيبوانا لوكالة فرانس برس إن عناصر من تحالف القوى الديموقراطية عبروا الحدود من أوغندا في ساعة متأخرة الثلاثاء "وقتلوا عشرة مدنيين، بعضهم بالسكاكين، وآخرين بالأسلحة".

