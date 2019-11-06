شي جينبينغ وماكرون: لا عودة عن اتفاق باريس للمناخ









اسماء السيد - بكين: أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء أن "لا عودة عن" اتفاق باريس للمناخ، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة رسميًا خلال هذا الأسبوع.

وأعربت قوى عدة عن أسفها وقلقها بعدما مضى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدمًا بعملية الانسحاب رغم تزايد الأدلة على تداعيات التغيّر المناخي.

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قدّمت واشنطن رسالة انسحابها إلى الأمم المتحدة الاثنين، أول موعد متاح للقيام بذلك بموجب الاتفاق الذي تفاوض عليه باراك أوباما، سلف ترمب، لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم خارج الاتفاق.

شدد شي وماكرون في بيان مشترك صدر بعدما عقدا محادثات في بكين على "دعمهما الثابت لاتفاق باريس للمناخ الذي يعتبران أنه عملية لا عودة عنها وبوصلة التحرّك القوي بشأن المناخ".

قال ماكرون بينما جلس إلى جانب شي عقب المحادثات إنه "يأسف لخيارات الأشخاص الآخرين"، من دون أن يسمي الولايات المتحدة مباشرة.