طاجيكستان تتهم مقاتلين من داعش قدموا من أفغانستان بالهجوم الحدودي









اسماء السيد - دوشانبي: اتّهمت طاجيكستان الأربعاء مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية عبروا الحدود من أفغانستان بالاشتباك مع قوات الأمن في عملية أسفرت عن مقتل 17 شخصًا.

جاء في بيان صدر من حرس الحدود أن "جميعهم (المهاجمين) أعضاء في ما يسمى +تنظيم الدولة الإسلامية+ الإرهابي".

وكانت قوات الأمن في طاجيكستان قتلت 15 مهاجمًا عندما تصدّت لعصابة مسلحة شنت هجومًا على نقطة تفتيش على الحدود مع أوزبكستان في ساعة مبكرة الأربعاء، وفق مسؤولين أكدوا أيضًا أن جنديًا وشرطيًا قتلا في الاشتباك.

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قالت وزارة الداخلية إنه "نتيجة العملية التي شنتها قوات تطبيق القانون، تم تحييد 15 عنصرًا من مجموعة إجرامية مسلحة واعتقال أربعة مهاجمين آخرين". من جهتهم، أفاد حرس الحدود أن خمسة مهاجمين اعتقلوا.

وأوضحت الوزارة أن عصابة مسلحة تضم نحو 20 شخصًا كانوا يرتدون أقنعة، هاجمت نقطة إيشكوبود الحدودية الواقعة على مسافة 50 كلم تقريبًا غرب العاصمة دونشانبي، بعد الساعة الثالثة صباحًا بالتوقيت المحلي.

نشرت الوزارة صورًا لعدد من الجثث قرب عربات محترقة في موقع الاشتباك. وطاجيكستان دولة جبلية فقيرة يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، ولديها حدود مع أفغانستان. وشهدت العديد من النزاعات منذ استقلالها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.

وذكرت سلطات هذا البلد ذي الغالبية المسلمة أن أكثر من ألف طاجيكي انضموا إلى صفوف المقاتلين الإسلاميين في سوريا والعراق في السنوات القليلة الماضية.