شكرا لقرائتكم خبر عن النائب بدوي النويشي مطالبا بإعلان أردوغان مجرم حرب: قدم غطاء لجماعات الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجها إلى وزير الخارجية من أجل المطالبة بإعلان أردوغان مجرم حرب، نظرا للعدوان التركى على شمال سوريا، فضلا عن علاقته بتنظيم داعش الإرهابى.

وطالب النويشى، بضرورة مقاضاة رجب طيب أردوغان دوليا على اعتباره مجرم حرب بسبب تقديمه غطاء للإرهابيين والجماعات المتطرفة داخل منطقتنا العربية من ناحية، هذا إلى جانب حربه على سوريا مؤخراً.

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وجاء نص طلب الإحاطة كالتالي:

: "أتقدم إلى سيادتكم بطلب إحاطة لوزير الخارجية بشأن الحرب التركية على سوريا وما أثير مؤخرا عن علاقة رجب طيب أردوغان بداعش، نحيط علم سيادتكم بأن العالم كله أصبح يعى تماما العلاقة بين أردوغان وداعش لذا أطالب بإصدار بيان من وزارة الخارجية المصرية تطالب بإعلان أردوغان مجرم حرب نظرا لعلاقته بالجماعات والتنظيمات الإرهابية إلى جانب غزوه لسوريا".