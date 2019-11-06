شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب: قانون نقابة الفلاحين يهدف لتقديم الدعم للمزارع وتوفير مظلة صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء نقابة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة يهدف توحيد كافة النقابات الموجودة حاليا وما يتبعها من أشخاص اعتبارية في كيان واحد قانوني، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة للاهتمام بقضايا الزراعة والفلاح.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن مشروع القانون وضع ضوابط وإجراءات لممارسات العمل النقابى الصحيح، بهدف حماية الفلاح، والمنتجين الزراعيين على مستوى الجمهورية، وأن يكون هناك ممثل لهذه الشريحة العريضة من المجتمع فى المحافل الدولية، وشريك فى وضع التشريعات المتعلقة بالزراعة.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن التشريع الجديد يهدف لتحقيق المشاركة القانونية فى أى أمر يخص المزارع سواء كانت تشريعات أو تعديل قانونى أو طلب احتياجات من مستلزمات الإنتاج على شكل كبير، وبحث ملف الاقتراض من البنوك بضمان النقابة لأعضائها، فى خطوة مباشرة لزيادة الدعم المقدم للفلاح، بالإضافة لتوفير مظلة صحية عن طريق اشتراك النقابة في العروض الصحية مع المستشفيات المختلفة.