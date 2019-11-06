صندوق مصر السيادي.. "مرآة لقوة الاقتصاد وقدرة الدولة" (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن صندوق مصر السيادي يستعد لزيادة رأسماله المرخص به، ليتخطى تريليون جنيه، مقابل 200 مليار جنيه حاليا.

وأضافت أنه يجري حاليا حصر الأصول التي ستنضم لصندوق مصر السيادي على أن يتم الانتهاء من استراتيجية الصندوق وهيكله التنظيمي بنهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن الصندوق سيتضمن شركاء يدخلون بأصول تابعة لهم مثل بنك الاستثمار القومي.

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وجاءت تصريحات الوزيرة بعد أيام من تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قيمة الأصول التي سيتضمنها الصندوق السيادي، والمتوقع أن تصل إلى مستوى التريليونات من الجنيهات.

ويرصد الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي، أبرز المعلومات عن صندوق مصر السيادي، وأبرز التصريحات الرسمية الأخيرة بشأن زيادة رأسماله وقيمة أصوله.