ملصقات بمحال الحلاقة للحد من انتشار الأمراض المعدية ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

قال الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ ببورسعيد، اليوم الأربعاء، إنه جرى تشكيل لجنة من الحي للمرور على صالونات الحلاقة والكوافيرات، للتنبيه ولصق التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية، داخل صالونات الحلاقة والكوافيرات والنوادي الصحية.

وأوضح "بكري"، أنه سيجري متابعة الإجراءات المتبعة للحد من انتقال العدوى، عبر رصد كافة الأدوات والأجهزة المستخدمة ومنها "شفرات الحلاقة، الأدوات الحادة، المريلة، القفازات، والفوط"، مع التأكد من توفير صندوق الأمان، والكلور، والتراخيص اللازمة، والالتزام بالملصق الخاص بالتوعية من انتقال العدوى.

وأشار رئيس حي المناخ إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار الحملة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

