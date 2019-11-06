الوادي الجديد تبدأ رصف الطرق الداخلية بالقرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن ماهر حسين، رئيس الوحدة المحلية لقرية البشندي بمركز بلاط، بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ مشروع رصف طريق دائري بالقرية الأم بطول 700 مترا.

وأكد ماهر، أن المشروع بدأ تنفيذه عن طريق الشرطة الوطنية للطرق، ويستهدف ربط مدخل القرية الجنوبي بالمدخل الغربي، بتكلفة 1.5 مليون جنيه، ضمن خطة موازنة مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

ولفت رئيس المدينة إلى أن المشروع بدأ تنفيذه بالفعل وتسليم الموقع للشركة المنفذة، وسينتهي خلال 7 أشهر، ضمن خطط التنمية المحلية لقرية البشندي.