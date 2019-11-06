ترميم 30 % من مشروع منطقة بلاط الإسلامية بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن رئيس الوحدة الملحية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، المهندس عادل عباس، اليوم الأربعاء، تنفيذ 30 % من مشروع ترميم مدينة بلاط الإسلامية.

وأكد عباس، أن المشروع ينفذ علي 3 مراحل، جاري تنفيذ المرحلة الأولي خلال الفترة الحالية بتكلفة 11 مليون جنيه، وتشمل تطوير 4 مواقع هي (ديوان العمدة- منزل الشيخ إبراهيم- العصارة – طاحون بلاط".

ولفت رئيس الوحدة المحلية إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 18 شهر، بتمويل وإشراف وزارة الاثار، بالتعاون مع المحافظة.

وأشار عادل عباس إلى أن مشروع تطوير وإحياء مدينة بلاط الأثرية يشمل ترميم ٥٠٠ منزل لتتحول إلى مزارات سياحية، لما لها من أهمية أثرية وتاريخية.